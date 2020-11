Un sorprendente Brighton le amargó el final al Liverpool

Al Liverpool le pegó duro la derrota por Champions League ante el Atalanta, puesto que este sábado no pasó del empate (1-1) ante un sorpresivo Brighton.

El alemán Pascal Gross, con una pena máxima anotada a poco del final, evitó el triunfo del conjunto Red ante un club que coquetea con la zona descenso y que ya había fallado un penalti en la primera mitad.

Jurgen Klopp volvió a ‘pinchar’, y esta vez lo hizo en un campo teóricamente favorable, pero en un duelo que tuvo de todo, siendo el VAR uno de sus grandes protagonistas.

🙌 Albion take a point from the champions with a determined performance at the Amex!

📲 https://t.co/S3j1TIedJv#BHAFC 🔵 | 1-1 pic.twitter.com/UPaC2pjzXO

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) November 28, 2020