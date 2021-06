Venezuela y Uruguay no se hicieron ningún daño en las Eliminatorias

Venezuela y Uruguay no pudieron pasar de un empate sin goles en el Estadio Olímpico de la UCV, en Caracas, y es un resultado que no les brinda muchas garantías a ambos.

Los locales fueron ligeramente mejores en un primer tiempo en el que incluso lograron irse arriba con tanto de Martínez, pero fue anulado por apoyarse con la mano para bajar el balón.

No obstante, no dejaron de ir al frente contra un combinado charrúa que muy poco llegó al arco y que cuando lo hizo no fue peligro para el portero. Esto les permitió a los venezolanos seguir atacando sin bajar los brazos, aunque no pudo volver a encontrarse con el arco.

Uruguay equilibró todo en los primeros minutos del segundo tiempo, pues su rival prefirió resguardarse en su área para salir jugando al contragolpe, pero sus salidas no eran muy claras. Todo esto hizo que el partido cayera en un bache sin mucho sentido.

El cotejo transcurrió del mismo modo desde que cayó un tedioso letargo, del que ni siquiera Luis Suárez lo pudo sacar con alguna ocasión de peligro, más allá de hubo mucho balón parado por parte de ambas que fueron de cierta preocupación, pero nada más que eso.

Fue hasta los minutos de compensación que se vio más ofensiva de lado y lado, pero nada sirvió para romper el 0-0. Un empate que hace que los charrúas lleguen a ocho puntos, cuartos, momentáneamente; mientras que la Vinotinto llegó a cuatro, igual que Perú y Bolivia, en la parte baja de la tabla.