West Ham gana y saca al Manchester United de puestos europeos

Los goles de Aaron Cresswell y Jarrod Bowen dieron la victoria al West Ham ante el Everton (2-1) para asentarse en los puestos europeos de la Premier League por delante del Manchester United.

El cuadro de David Moyes quiere completar una buena temporada. Superviviente en la Europa League, de donde echó al Sevilla, está quinto en la Premier y con miras más altas.

Three more points secured and we go back up to fifth!#WHUEVE pic.twitter.com/RPazwc1oGx

— West Ham United (@WestHam) April 3, 2022