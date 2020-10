West Ham le amargó el debut a Bale en los últimos minutos

Un golazo en el tiempo añadido de Manuel Lanzini premió al West Ham (3-3) y frustró al Tottenham, que desperdició una renta de tres goles el día del debut de Gareth Bale.

El choque tenía pinta de goleada y acabó con un decepcionante empate para el los de José Mourinho, quienes se alejan del liderato de la Premier en manos de Everton.

La superioridad del Tottenham fue aplastante en la primera mitad. Al minuto de partido un pase largo de Kane habilitó a Son, que se hizo un hueco y dentro del área ejecutó un disparo que superó al polaco Lukasz Fabianski.

Siete después los papeles se invirtieron. Son dio la pelota a Kane, que en la media luna buscó el espacio y efectuó un tiro raso que alcanzó la red. Ya en el 16 anotó el tercero el cuadro local. En una internada de Sergio Reguilón que culminó de cabeza Harry Kane.

Todo empezó a cambiar a diez del final. Una falta lateral lanzada por Aaron Cresswell fue rematada por Fabian Balbuena de cabeza. En el 88, un centro de Vladimir Coufal fue llevado a la red por Davinson Sánchez, que marcó en su propia portería al intentar despejar.

Y en el tiempo añadido llegó el golazo de Lanzini. El argentino recogió un balón fuera del área y su zapatazo se coló por la escuadra de la meta defendida por Hugo Lloris. EFE

Con este gol de Lanzini acaba de remontar el West Ham un 3-0 que iba perdiendo en el minuto 82 ante el Tottenham.

Es uno de los mejores goles que he visto en directo en mi vida. Me he levantado del sofá y todo.

Qué hiciste Lanzini, dónde la pusiste.pic.twitter.com/igfrzymwXb

— Ander Ortega (@ortega__ander) October 18, 2020