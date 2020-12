TOP TEN: Los jugadores que más veces han estado en el 11 ideal de la FIFA

Año tras año, el 11 ideal mostrado en los premios The Best siempre genera polémica; los aficionados agregan y descartan jugadores, asegurando que el de su elección está por encima del ganador, berrinche que no provocará ningún cambio ni hoy ni en el once del año que viene.

Desde su creación en 2005, el XI Mundial FIFA FIFPro ha tenido en sus filas a los mejores del momento, además de algunos que son habituales casi todos los años, demostrando que pueden ser considerados como los mejores de la historia.

Este premio, que concede la FIFA y FIFPro, se genera de una lista preliminar de 55 candidatos. El mejor team se define por medio de una votación en la que participan futbolistas de la máxima categoría de las 211 federaciones asociadas a la FIFA.

En este top recogemos los 10 jugadores con más nominaciones al galardón que cada año genera más polémica.

10.- Luka Modric (5)

El croata no apareció en el 11 del 2020 y cortó una racha de cinco años consecutivos apareciendo como uno de los tres mejores centrocampistas del mundo.

A pesar de haber mostrado todo su nivel con el Tottenham, El Pony aumentó su capacidad de dominio en el Real Madrid, equipo en donde ganó un Balón de Oro y un amplio reconocimiento a nivel mundial.

9.- John Terry (5)

Un referente del Chelsea; pieza esencial del equipo londinense, llegando a levantar 11 trofeos como capitán de los Blues. Integrante consecutivo de los cinco primeros onces de la FIFA. En el 2009 cortó su continuidad al verse desplazado por un veterano Lucio y un joven y prometedor Gerard Piqué.

8.- Iker Casillas (5)

Considerado por mucho como uno de los mejores porteros del mundo. El español fue dueño de la portería en estos premios desplazando momentáneamente a Gianluigi Buffon para perder la plaza posteriormente con Manuel Neuer.

7.- Marcelo (6)

El mejor amigo de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid fue el dueño del lateral izquierdo por varios años. Desde el 2015 –nombrado también en el 2012- el brasileño fue un recurrente en el 11. En el del 2020 no figuró, aunque estuvo entre los 55 nominados, sin méritos, para muchos.

6.- Xavi Hernández (6)

Miembro del once ideal de la historia para France Football, el mediocampista fue un recurrente en este galardón durante los años dorados del Barcelona. Su última aparición fue en el 2013, acompañado por Andrés Iniesta y Franck Ribéry. Ya a partir del año siguiente no entró entre los tres mejores del año, yéndose a Qatar en el 2015.

5.- Dani Alves (8)

El futbolista que más trofeos ha ganado en la historia fue una pieza clave para armar este XI durante ocho años. A pesar de que había años donde se veía desplazado por otro lateral derecho, el brasileño se mantuvo constante, logrando su última condecoración en 2018, cuando jugaba para el París Saint-Germain.

4.- Andrés Iniesta (9)

El cerebro del Barcelona fue un indiscutible en el tridente del mejor mediocampo del año desde el 2009 y durante casi una década consecutiva. En el 2018, Hazard, Modric y Kanté le arrebataron los puestos, mismo año en el que se fue a jugar a Japón.

3.- Sergio Ramos (11)

Uno de los mejores centrales de la historia. Su capacidad goleadora, liderazgo y explosividad lo hicieron acreedor de más de 10 XI ideales de la FIFA. Un reiterativo desde 2008, cuando apenas jugaba de lateral, y presente hasta el 2020.

Año tras año, lo único que cambia entre los dos marcadores centrales es el acompañante del español.

2.- Cristiano Ronaldo (14)

Desde que entró en el once por primera vez (2007), nadie lo ha podido sacar. El portugués –junto a Dani Alves- son los únicos que han obtenido este galardón con tres equipos diferentes; Manchester United, Real Madrid y Juventus.

Su primera aparición fue como mediocampista. Al año siguiente estuvo de delantero junto a Lionel Messi, cambiando únicamente el acompañante de estos, nombre que ha variado hasta en 10 ocasiones.

1.- Lionel Messi (14)

El rey del XI Mundial FIFA FIFPro. El astro argentino no ha faltado a la fiesta en 14 ocasiones consecutivas, apareciendo por primera vez en un lejano año 2007, donde estuvo acompañado por Ronaldinho y Didier Drogba.

Lio es un fijo en la delantera desde que tenía 20 años. Solo Kylian Mbappé lo supera como el jugador más joven en estar incluido en el mejor equipo anual.