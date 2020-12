Los 14 jugadores que en algún momento se doparon

En el mundo del fútbol hay jugadores que tocaron y disfrutaron de la gloria, pero algunos de ellos fueron señalados por tener un momento “oscuro” en sus carreras profesionales.

El dopaje ha sido uno de los focos negativos para muchos de los jugadores, que en su momento llegaron a estar en lo más alto del fútbol de su país o continente.

Ernst Jean-Joseph

El haitiano, que murió en el 2020, fue el primer jugador de fútbol en ser sancionado durante una Copa del Mundo.

Durante el Mundial de 1974, la selección de Haití dijo presente en el certamen (por primera y única vez hasta ahora) y se vio manchada su actuación por el positivo de Jean-Joseph, quien fue expulsado de inmediato de la competición.

En los exámenes que se le practicaron al haitiano resultó que había ingerido Phenylmetrazin.

Diego Maradona

Quizás uno de los casos más reconocidos en el mundo.

Diego Maradona, en la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, fue expulsado de la competición tras confirmarse en una prueba que el ‘10’ argentino había resultado positivo por: Efedrina, norefedrina, seudoefedrina, norseudoefedrina y metaefedrina.

La FIFA, en ese momento, tenía prohibido la utilización de las primeras dos y por ello, Maradona fue suspendido.

Kolo Touré

El exjugador marfileño, en 2011, fue sancionado por doparse.

Touré, hermano mayor de Yaya, admitió en ese momento que utilizó pastillas adelgazantes –que también usaba su mujer- y esto provocó el positivo en las pruebas anti-doping.

En ese momento, Kolo jugaba para el Manchester City y tenía 29 años.

Paolo Guerrero

En las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 fue un duro momento para el delantero peruano, quien dio positivo por metabolito de la cocaína benzoilecgonina, tras un partido entre Argentina y Perú, en Buenos Aires.

Esto le trajo una fuerte sanción al goleador inca (un año), pero pudo lograr su sueño: jugar el Mundial de Rusia 2018.

René Higuita

El reconocido guardameta colombiano, de los más importante en ese país, dio positivo en un control antidopaje mientras jugaba para el Aucas de Ecuador.

En ese momento, Higuita admitió que había consumido cocaína (en 2004); por otro lado, manifestó que no es adicto a esa sustancia.

Él reconoció que aspiró este alcaloide en una fiesta, justo antes de un partido de la liga ecuatoriana de fútbol.

Edgar Davids

En el año 2001, el jugador holandés Edgar Davids fue señalado por un control antidoping.

Las sustancias que consumió Davids, en ese momento, fueron “norandrosterona y noretiocolalona” y fue suspendido por ocho meses.

El CONI (Comité Olímpico Nacional Italiano) fue el organismo que le dictó la sanción al jugador, que para ese momento jugaba en la Juventus.

Pep Guardiola

El exjugador del FC Barcelona (hoy día entrenador del Manchester City) fue acusado en Italia por ingerir nandrolona, para mejorar su rendimiento, mientras jugaba para el Brescia.

La sanción a Guardiola fue de tan solo cuatro meses de inactividad y 50.000 euros.

Frank De Boer

Un caso similar al de Guardiola vivió el holandés, Frank De Boer, quien fue suspendido por un año tras dar positivo a nandrolona.

“Estoy muy decepcionado. Yo no he tomado nada, pero es muy difícil que un hombre inocente pueda demostrar su inocencia. Me prepararé para jugar el próximo año y confío en ganar el caso”, fue lo que dijo el exjugador en su momento sobre esa sanción.

El positivo se dio tras un partido entre el Celta de Vigo y FC Barcelona, en la Copa de la UEFA, en 2001.

Adrian Mutu

El delantero rumano, que jugó en la Fiorentina, fue suspendido por dar positivo a un inhibidor del apetito que está prohibido por la FIFA.

Tras confirmarse eso, el tribunal antidopaje de Italia lo suspendió por nueve meses; sin embargo, en 2004, él fue expulsado del Chelsea por haber consumido cocaína y también había recibido una dura sanción.

Fabián Guevara

Para el año 1997, el exfutbolista chileno, arrojó positivo en un control antidopaje.

Él, quien fue uno de los jugadores más polémicos de la Liga MX (por sus temas extradeportivos), dio positivo por residuos de cocaína en sus sistema inmunológico.

Manuel Vidrio

Vidrio, reconocido por su amplia trayectoria en el torneo local, tuvo su pasado oscuro con el tema de los dopajes y fue para el año 1998, cuando fue multado por la Federación Mexicana de Fútbol tras dar positivo por pseudoefedrina y estuvo fuera de la actividad futbolística por tres meses.

Aaron Galindo

Por usos de esteroides anabólicos, Galindo fue expulsado del ‘Tri’ en 2005 (Copa Confederaciones) y fue suspendido por un año por incumplir y tomar estas sustancias que prohíbe la WADA.

“Sin duda, fue una experiencia difícil«, fueron palabras de Galindo sobre este hecho que, sin duda, manchó su carrera como profesional.

Romario

El exdelantero estelar de la selección brasileña fue suspendido, en su momento, por el Tribunal de Justicia Deportiva de Brasil, luego que diera positiva y se conoció que el amazónico tomó medicamentos para evitar la caída del cabello.

En ese momento -2007-, fue sancionado con 120 días de inactividad en el fútbol.

Salvador Carmona

El mexicano, que hoy día cuenta con 45 años, fue suspendido de por vida por la FIFA al dar positivo en dos controles de antidopaje de la WADA.

Mejor conocido como “Chava”, fue el primer jugador de nacionalidad mexicana en ser suspendido de por vida por doparse con norandrosterona.