Los cinco goles más rápidos en la historia

El fútbol es un deporte de eficiencia y efectividad, por lo que no sería nada malo iniciar un partido importante con un “gol de camerino”, como es denominado por muchos.

Los goles, apenas iniciando el partido, son letales para los rivales y en FútbolSapiens repasamos los más rápidos de la historia en diferentes competiciones.

El futbolista saudí, que actualmente juega para el Al-Hilal FC de Arabia Saudita, es el jugador con el gol más rápido de la historia con un tanto ante el Al Shoalah, correspondiente a la Copa Principe de ese país, el 10 de noviembre de 2009.

El tiempo, récord, es de apenas dos segundos de haber iniciado el compromiso. Literalmente, Nawaf pateó al arco apenas inició el partido.



El experimentado delantero de Chivas de Guadalajara tiene un récord en su carrera, pues el ariete anotó el gol más rápido de la historia de los Juegos Olímpicos.

Peralta lo hizo en la final, ante Brasil, en la edición de Londres 2012, cuando México conquistó el oro (2-1) y el tanto lo hizo a los 28 segundos de iniciar el duelo.



El jugador turco tiene una de las hazañas más importantes para un jugador, pues en la Copa del Mundo de Corea del Sur y Japón 2002, Sukur hizo historia y celebró el tanto más veloz de la competición.

A los 11 segundos, en el partido por el tercer lugar de la competición, Hakan anotó y celebró por todo lo alto ese histórico gol, que hasta ahora no ha podido superar nadie. Ese compromiso lo ganó (2-3) Tuquía, ante Corea del Sur.



En el 2007, el delantero holandés protagonizó el gol más rápido de la UEFA Champions League, cuando jugaba para el Bayern Múnich.

La marca de esa diana es de nada más y nada menos que de 10.12 segundos y la víctima fue el Real Madrid.

1⃣0⃣.1⃣2⃣ SECONDS! #OTD in 2007, Roy Makaay scored the fastest goal in #UCL history! ⚽#OnThisDay | @FCBayernEN pic.twitter.com/fTUi7ktFFy

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 7, 2020