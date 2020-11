TOP 7: Los futbolistas que Maradona admiraba

Era algo lógico –y hasta natural- que Diego Armando Maradona tuviera una vasta cantidad de futbolistas que lo admiraban, tanto de la vieja como de la nueva generación, sin embargo, ¿a quienes admiraba el exastro argentino?

Pocos son los nombres que se sabe que fueron seguidos por el Pelusa, siendo siete los jugadores que pueden darse el lujo de decir que de una u otra manera inspiraron a uno de los mejores futbolistas de la historia.

Jorge Mágico González Exfutbolista salvadoreño. El mejor en la historia de su país y uno de los mejores de Centroamérica en el siglo XX. Se retiró a 42 años en su país luego de jugar en cuatro clubes locales, Cadiz y Valladolid. Anotó 193 goles en su carrera. Ricardo Bochini Ampliamente considerado como el máximo ídolo en la historia de Independiente. Su puesto era de enganche, pasando a la historia como uno de los representantes más sobresalientes del puesto y convirtiéndose en un arquetipo del jugador ‘10’. Ángel Rojas Una gloria de Boca en la década de 1960 y uno de los mejores jugadores en toda la historia del fútbol argentino. Cinco veces campeón en su país y poseedor de una estatua en el museo xeneize. Roberto Rivelino Considerado uno de los mejores jugadores sudamericanos de los años 1970 y uno de los grandes futbolistas brasileños de todos los tiempos, famoso por su potente disparo, pases magistrales, peculiar regate y gran calidad en el lanzamiento de penales y tiros libres. Óscar Pianetti Se caracterizaba por ser un jugador ágil, veloz y difícil de detener. Además de una gran pegada, contaba también con una excelsa habilidad a la hora de realizar "diagonales". Jugó para Boca, Unión Tumán, Emelec, Colo-Colo Deportes Quindío y Once Lobos. Daniel Passarella Campeón del mundo, medallista olímpico y la cuarta persona en la historia en ser jugador, director técnico y presidente de un club. Considerado el mejor defensor argentino y de la historia de Sudamérica. Norberto Alonso Se destacó en River, Olympique de Marsella y Vélez Sarsfield. Considerado como uno de los más importantes y talentosos que dio el fútbol argentino. Zurdo, armador de juego y también goleador que jugaba generalmente como volante ofensivo o enganche. Además de campeón del mundo en 1978. Lee también Messi no se entrenó con sus compañeros y es duda contra España Jorge Mágico González Ricardo Bochini Ángel Rojas Roberto Rivelino Óscar Pianetti Daniel Passarella Norberto Alonso

Jorge Mágico González

«hay uno mejor que yo, es salvadoreño y juega en el Cádiz«, fueron las palabras de Maradona en una conferencia de prensa en 1994, alegando que Jorge siempre estuvo un peldaño por encima de él dentro del campo.

Quienes vieron jugar al Mágico aseguran que pudo ser mejor que el Pelusa; incluso el argentino lo admiraba y reconocía que él trató de jugar con un estilo parecido, pero no pudo.

Ambos coincidieron en la pretemporada de 1984 en las filas del Barcelona, un fichaje que finalmente no se concretó por el carácter peculiar del Mago… y por culpa de Maradona. Según cuentan, el argentino quiso gastar una broma al salvadoreño y activó la alarma del hotel de concentración mientras Jorge estaba con una chica en su habitación. Todos los jugadores salieron presurosos, menos Mágico, que seguramente tenía cosas mejores que hacer en su alcoba. Al club culé no le gustó su actitud y desestimó su fichaje.

Ricardo Bochini

Junto al Mágico, fue unos de los más admirados por Maradona, y lo dejó saber en el momento que podía. Una leyenda para Independiente de Avellaneda y uno de los mejores jugadores argentinos de toda la historia, incluso llegaron a coincidir antes de que se retirara en 1991.

«Yo voy a seguir contando en el mundo que el Bocha fue mi maestro, no tuve otro, no tenía televisión para ver. Yo venía a ver a Independiente», declaró Maradona en febrero de este año.

Norberto Alonso

Beto ganó la Copa del Mundo con la Selección de Argentina en 1978 y compartió días de futbol con Maradona, aunque sorprendentemente se trata de un futbolista que fue definido por su paso importante dentro de River Plate.

«Hoy quiero saludar al gran Norberto Osvaldo Alonso por su cumpleaños, y agradecerle por todo lo que me enseñó… Felicidades Beto», escribió el Diego en una felicitación de cumpleaños hace un par de años.

Daniel Passarella

A pesar de tener una relación de amor y odio con el pasar de los años, Maradona incluyó a Passarella entre sus ídolos de la infancia.

Este fue otro futbolista con el que pudo compartir en la cancha y a lo largo de su carrera, uno a los que veía de inspiración a pesar de ser referente de River Plate. Segundo defensa más goleador en la historia, además de haber ganado dos Mundiales, uno de ellos junto a Maradona en México 1986.

El conflicto entre ambos se dio en la Copa del Mundo del 86, puesto que el seleccionador argentino de turno, Carlos Salvador Bilardo, dijo que Maradona era su único titular confirmado y le dio la cinta de capitán. En la concentración no se dirigían la palabra y hay quienes dicen que la enfermedad de Passarella durante el torneo se debió a esta situación.

Óscar Pianetti

El Pocho fue incluido en la lista de Maradona como uno de los futbolistas que lo hizo enamorar del futbol. Sus siete años en Boca Juniors, cuando el Pelusa era apenas un niño, hizo que tuviera al delantero argentino como un ejemplo.

La revista el Gráfico reveló hace varios años parte de lo que le dijo Maradona a Alfredo Di Stéfano sobre Pianetti durante un almuerzo: «Yo era un mocoso, no tenía todavía diez años, pero mi viejo me llevaba a la popular. Me había enamorado del Loco Pianetti. Me acuerdo de que le clavaba los ojos cuando aparecía por el túnel y lo seguía los 90 minutos. Para mí, Pocho Pianetti fue un jugadorazo, pateaba como un animal, pero además jugaba como los mejores», dijo.

Ángel Rojas

«Como le dije en privado, yo me considero su amigo y lo siento mi ídolo. Gracias por todas las alegrías que le dio a todos los amantes del fútbol. Mis respetos y muchas felicidades, genio!», fueron las palabras del ’10’ para Rojita en agosto de este año.

Pelusa tenía como uno de sus referentes al, considerado por muchos, el jugador más grande que ha tenido Boca Juniors, y es que en su niñez, Rojas era el referente del torneo argentino y un ejemplo a seguir para muchos delanteros.

Roberto Rivelino

Probablemente la gran referencia de Maradona, el futbolista brasileño era un especialista a balón parado y con gran gambeta y capacidad de engañar a los rivales, no por nada le llamaron Patada Atómica. Habilidad, genialidad y coraje acompañaron a este legendario 10 durante toda su brillante carrera.

«Crecí como argentino idolatrando a un brasileño, se llama Rivelino. Por zurdo, por izquierdo, por la elegancia, porque lo veía rebelde, Rivelino para mí encerraba todo lo que yo quería ser como jugador de futbol», dijo Diego durante su juventud en una entrevista a la televisora brasileña TV Bandeirantes.

Maradona y Rivellino hicieron un encuentro histórico en Río de Janeiro antes del Mundial 2014 en el programa televisivo De Zurda que conducía el 10 con el relator Victor Hugo Morales.