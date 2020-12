Top 10: Tributos de “enemigos” de Maradona

Todos los aficionados al fútbol lo tienen claro: Maradona, tuvo luces y sombras, casi a la par. Equipos rivales, personalidades, todo… se enemistó y se enemistaron con una figura que no sabía callar lo que le desagradaba.

Sin embargo, a medida que envejecía, fue lanzando puentes, acercando posturas. En otros casos un hubo nunca reconciliación.

Con rivales históricos, como River Plate, siempre hubo respeto y en su muerte, eso se devolvió. Con otros nunca hubo disculpas y de igual manera, hubo tributo a un mito, el más grande del deporte argentino.

Repasemos cuales fueron los homenajes más “impactantes” de parte de “enemigos” de Diego Maradona.

10) Sebastián “La Brujita” Verón

Maradona tuvo diferencias con este jugador desde el duelo ante Inglaterra de Corea y Japón 2002 en el que acusó de “tirarse para atrás”. Luego, la tensión se acrecentó cuando le dirigió en el ciclo a Sudáfrica2010. “Inspiraste…Nos hiciste Felices….Compartimos, no importa que pasó…Solamente hoy decirte gracias.. Descansa donde estés”, perdonó quien hoy es el presidente de Estudiantes de la Plata.

9) Gastón “Gata” Fernández

Un exjugador argentino al cual no perdía tiempo para señalar públicamente. Aunque coincidieron en varias ocasiones, la relación estaba evidentemente rota. “Te calentabas, puteabas, pero tu corazón estaba a la vista. Descansa en Paz, nunca nadie se olvidará de lo grande que fuiste”

8) José Luis Chilavert

El controvertido arquero paraguaya, de verbo fuerte, en vida protagonizó duelos duros en la cancha contra Maradona y en el retiro, continuaron las peleas. Por posiciones políticas, por miles de cosas. “Maradona no ha ganado ni el 1% de lo que ganó Messi, imposible que sea el mejor de la historia”, soltó una vez, entre tantos dardos. Le despidió con un sobrio mensaje: “Mis condolencias a la familia de Diego Maradona y que Dios te tenga a su lado”.

7) Mauricio Macri

Aunque este fue expresidente de Boca y le cumplió en muchos homenajes, por su tendencia peronista y chavista, no más de una vez disparó contra el presidente de Argentina, que era de tendencia derechista. “Es un burro, no sabe leer y es presidente de la Argentina», disparó “El Diego”. Sin embargo, Macri se unió al dolor nacional: “Un día muy triste para todos los futboleros del mundo, especialmente los argentinos. Serán imborrables las enormes alegrías que Diego nos dio”.

6) “Toti” Pasman

El recordado periodista que recibió el mundialmente conocido “Pasman, la tenés adentro”, también tuvo palabras emotivas de despedida. En su momento, cuando culminó el desastroso ciclo de Maradona, publicó un libro “La tenés adentro”, que cuenta sobre el mal manejo de la Albiceleste. Diego, al tiempo, llamó al “Toti” para disculparse y desde ahí han tenido una buena relación. Varias veces lo ha vuelto a entrevistar. “Amor eterno al D10s. Por vos nos gusta el fútbol. Amor eterno e incondicional”.

5) Mario Kempes

Las diferencias, en especial por temas políticos entre la figura de los campeones del Mundo del 78 y 86, Kempes y Maradona, han sido evidentes. Más de una vez, “El Matador” ha dicho que “Cada vez que Maradona abre la boca trae complicaciones” o “Debería callarse y no hablar más”. Diego, por su parte, le lanzaba sobre aquella copa ganada en dictadura militar “y el muy valiente, calladito, no decía nada, no le importaban los pibes”. Después de su muerte, soltó palabras sensibles: «Nos dejó un Dios futbolero».

4) Edgardo Codesal

El árbitro uruguayo nacionalizado mexicano, en vida fue un férreo rival de Diego. Desde el penal pitado en Italia 90, el cual los argentinos consideran mal cobrado, han sido 30 años de insultos y discrepancias. Recientemente, en enero, Codesal había dicho “Maradona es la peor persona que he conocido”. Sin embargo, tras su muerte, se sensibilizó bastante: “Fue un genio, Maradona pasó hoy a la eternidad. Es una leyenda tenia capacidades fuera de este mundo, no solo jugaba sino que hacia jugar a sus compañeros»

3) Karl-Heinz Rummenigge

Por las finales del 86 y90, hubo una generación de alemanes y argentinos que se tuvieron bronca por años. El alemán Rummenigge, de verbo crudo, criticó en no pocas ocasiones la vida de Maradona y viceversa. Sin embargo, luego de su muerte, también mostró reverencia al astro eterno: «Creo que nos ha afectado de la misma manera tanto a quienes lo conocieron como a los que no. Me sorprendió bastante cuando escuché que había muerto de un ataque al corazón. Estábamos todos muy tristes”.

2) Pelé

Por la pugna de cuál era el mejor jugador de la historia, entre el brasileño y el argentino se gastaron varios comentaros ácidos. “Pelé era bueno, pero cuando salía a la cancha con Rivelino, la mirada se me iba con Rivelino”. Y del otro lado: “Maradona, muy bueno, pero nunca hizo goles con la derecha o con la cabeza. El único gol con la cabeza fue con la mano”. La última vez que coincidieron fue en Paris, en 2016 donde aseguraron que no había más peleas. “Que noticia más triste. Perdí a un amigo y el mundo perdió a una leyenda”.

1) Gary Lineker

La final de México 86 entre ingleses y argentinos dejó muchas enemistades. Las dos figuras más preponderantes, Gary Lineker y Maradona, durante los 90 se disparaban fuego cruzado, pero en el nuevo siglo cosecharon una singular amistad. Sin embargo, Lineker de vez en cuando disparaba: “Dicen que Maradona ganó un Mundial y Leo no pero Leo lleva cuatro Champions y Diego nunca ganó la Copa de Europa, para mi es mejor”. Sin embargo, el mayor acto de respeto al Diego tras su muerte lo tuvo de un acérrimo rival. El portero que padeció la “Mano de Dios”, Peter Shilton, no perdonó al 10 incluso en la muerte: “Sin duda fue el mejor jugador al que me enfrenté, a todos nos entristeció su muerte (…)Parece que tenía grandeza en él, pero lamentablemente no tenía espíritu deportivo”. Lineker, arremetió contra su excompañero en una radio: “pues parece que a Shilton se le olvidó que el mundo lo conoce es gracias a Diego”. Nota aparte, Shilton y Lineker han tenido diferencias pronunciadas en el tema político en Inglaterra y eso es más que público. Y Lineker ya había publicado varios mensajes de dolor por la muerte del «10».