Top 7: Equipos goleadores de Europa

Dice el cliché y el lugar común que “goles son amores”. A esta altura de las temporadas europeas, cuando empiezan a encarrilarse algunas cosas, es bueno revisar quienes son los que están goleando en la élite europea y qué repercusiones tiene.

Evidentemente, no nos vamos a lo estrictamente numérico, pues no seríamos Sapiens y de una vez colocaríamos al aburrido PSG de primero. El ranking lo hacemos en base a impacto y proyección del equipo. Y solo tomando en cuenta lo hecho en su liga.

Una novedad y aprovechando de hacer spoiler es que por aquí no verán a Real Madrid ni Barcelona. Ambos, en horas bajas en su juego y efectividad frente a las redes. El primero tiene una mediocre cifra de 48 goles anotados y Barcelona, que quizá con sus 62 dianas pudiera entrar, tiene a un Messi que esfuerza y no es suficiente (18 goles, que no se corresponden con rendimientos de años anteriores), un Luis Suárez lesionado (11 goles) y un Griezmann por debajo de lo esperado con solo ocho dianitas.

7-Immobile conduciendo a la gloria

Lazio: 60 goles

Lazio es el inesperado líder de la Serie A y ha sumado una cantidad impresionante de goles (60), muy por encima de Juventus (48), Inter (49) y Roma (51), aunque por detrás de Atalanta (70). El conductor a la gloria a punta de goles es el incombustible Ciro Immobile, con 27 dianas. Es el mejor goleador de la élite europea. Detrás tiene a Luis Alberto, el mejor asistidor de la Serie A con 12 pases a gol. Felipe Caicedo (8) y Joaquín Correa (7) son los otros goleadores de un equipo que amenaza con acabar una hegemonía.

6-Muchos goles, faltan resultados

Manchester City: 68 goles

Sergio Agüero (16 goles, máximo de la Premier), Raheem Sterling (11) y Gabriel Jesus (10) son la trinidad goleadora del equipo de Guardiola que tiene a un animal como Kevin de Bruyne (16 asistencias), fabricando jugadas. Sin embargo, aunque su ritmo es bueno, no ha podido aguantarle el trote al Liverpool que se le ha sacado considerable ventaja por el título. Además, hay que decir que en este 2020 los ciudadanos han bajado un poco el ritmo goleador y han entregado empates y derrotas.

5-Tan sobrados que aburren

PSG: 75 goles

No hay que ser muy erudito del fútbol para saber que Paris Saint Germain tiene una nómina abusadora con respecto al resto de la fauna francesa. Van galopando la cima con 13 puntos de ventaja del perseguidor y le sacan 32 goles de difencia en la lucha de equipos goleadores. PSG tiene 75 dianas anotadas (el mejor registro de la élite europea) y el séptimo, Mónaco tiene 43 y 28 puntos de desventaja. Está demás decir que Mbappé (18), Neymar (13) e Icardi (12) son los que inflan las redes de sus rivales desvalidos.

4-El trío más efectivo

Liverpool: 64 goles

Ninguno está en el podio de goleadores de la Premier, pero se reparten la carga equitativamente y tienen a los “Reds” a ritmo de récord. Mohamed Salah (15 goles), Sadio Mané (13) y Roberto Firmino (8) son los cabecillas de la cuota goleadora de la tropa de Klopp. Aparte que todos son buenos asistidores, así que se ha formado un feliz ecosistema en torno al ataque de este equipo que huele a campeón.

3-¿Podrán sin Lewandowski?

Bayern: 71 goles

El equipo alemán no solo debe defender la punta, si no que también ve en peligro el rubro de ser el mejor goleador de Alemania tras conocerse la ausencia de Robert Lewandowski, el mejor de la Bundesliga con 25 realizaciones, quien estará fuera por mes gracias a una lesión. Hace poco sin el polaco, dio un golpe de autoridad ante el Hoffenheim (protestas aparte) 0-6, pero aún queda trecho por recorrer. Serge Gnabry, con 11 dianas es el segundo mejor realizador y quien en teoría debe ocuparse de la casa en este mes. Él no es un punta, tampoco Thomas Müller, fabuloso asistidor (16 pases a gol y cinco goles), pero en ellos recae la confección de más goles para la causa bávara.

2-Con proyección de récord

Dortmund: 66 goles

El Borussia Dortmund es el segundo equipo en goles anotados en Alemania, pero tiene pinta que terminará siendo el primero. ¿La razón? Pues la llegada de Erling Haaland. Él solito, en siete partidos de Bundesliga ha marcado nueve goles. Y desde su llegada, el aurinegro tiene tres partidos con cinco goles marcados y dos con cuatro. Sin olvidar que Jadon Sancho (14) sigue encendido y es el tercer mejor goleador de Alemania y que Marco Reus asiste y también anota bastante (11). También que Lewandowski va a pasar un mes fuera de las canchas y es una terrible noticia para Bayern.

1-Si hay un colombiano que hace goles, tráigame otro

Atalanta: 70 goles

El cuadro negriazul confirma que no es una sorpresa, sino una realidad. Luego de la maravillosa campaña del año pasado, en este se planta sin complejo a los grandes de Italia y Europa y sigue marcando goles como locos. La gran figura de la temporada pasada fue Duván Zapata que fue el segundo mejor goleador de la Serie A, con 23 goles. La directiva dijo “¿De dónde viene?”, respondieron “ De Colombia”. Pues traigan a otro colombiano. Luis Fernando Muriel tiene más goles que su compatriota esta zafra (13 contra 11) y ha explotado con 15 goles el bosnio Josep Ilicic. Entre los tres han marcado más de la mitad de los goles del equipo más goleador de Italia, con 70 dianas (22 más que Juventus, con su Cristiano y todo) y diez más que el puntero Lazio. Este equipo lidera el top, pues a pesar de un modesto en la historia de la Serie A, se le ha plantado sin miedo a los grandes del país de la bota y se ha hecho un puesto entre ellos.