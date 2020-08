Top 7: Escenarios utópicos para el destino de Messi

Apenas se supo que Lionel Messi había decidido abandonar Barcelona, miles de rumores se dispararon. Como nunca, casi que en un movimiento de onanismo global, clubes de poca y mediana monta bromearon con fotomontajes anunciando el fichaje de Messi, proyectando el deseo oculto e imposible de tener al mejor de esta era.

Y no solo fueron equipos de fútbol. También de béisbol, carreras, baloncesto. Su salida de Barcelona, un matrimonio que parecía inseparable, ha generado todo tipo de sentimientos.

Los medios no escaparon y se tejieron especulaciones. Acá, en FS, mientras se aclara el panorama, vamos a hacer un ejercicio literario de imaginación, con cierta sazón de realidad y casi ningún argumento periodístico. Este es el top de escenarios utópicos para Lionel Messi.

7-PSG coloca la plata y revive el tridente barcelonista

Neymar y Messi se juntan de nuevo, pero París. Ambos exigen a los jeques que debe estar presente Luis Suárez. Y en un movimiento que incluye la venta de Mbappé, se juntan los tres Mosqueteros. De nuevo arrasan en Francia, ganan las copas domésticas y llegan a la final de Champions como favoritos. Pero no la ganan, por supuesto. Porque es el PSG.

6-Cruza la acera: se va al Madrid

En un movimiento de Javier Tebas y la Liga, se reúne el dinero suficiente y acuerdan con Barcelona el traspaso de Messi al Real Madrid. La idea es que La Liga, que ya perdió a Cristiano Ronaldo hace dos años, no se resienta en imagen, pues sin Messi, habría una orfandad enorme de ídolos y los patrocinadores ya no invertirían en este torneo. Sucede lo esperado, Madrid, que ya lo hacía sin él, ganado todo. Pero la afición blanca no lo termina de aceptar, los culés lo odian a muerte. Así que, por más títulos que gane y goles que anote, su etapa blanca fue triste y descafeinada. No cumple su contrato de tres años y se marcha a una liga exótica al segundo año, frustrado y molesto consigo mismo.

5-La MLS da un golpe histórico y se va a Miami

David Beckham invoca clausulas y procedimientos que lograron su llegada desde Europa como jugador: convence a todo el circuito de pagar las condiciones económicas de Messi y termina en Inter pero de Miami. Esto es el retiro definitivo de la élita para Lio, pero se divierte ganando en sus últimos cinco años de carrera el torneo local y amenazando la hegemonía mexicana en la Concachampions, la cual logra ganar también. Siendo la cara amable de la MLS, Lio le da la bienvenida como imagen a el Mundial USA-México-Canadá del 2026.

4-Lio se va al Inter y el Calcio revive sus nostalgias noventeras

Inter pisa a fondo con sus recursos provenientes de capital chino y ficha a Messi. Lo convierte en el eje principal del equipo, que esta vez sí se refuerza con todas para acabar con la dictadura de la Juventus. Se reedita en Italia la rivalidad entre CR7 y Messi, que atrae a todas las miradas del mundo. Atalanta mantiene su competitividad, al igual que la Lazio. Milan encuentra su rumbo y fichó bien. Los nostálgicos vuelven a los 90 y la Serie A vuelve a ser la más demandada del mundo

3-Messi se entrega al grupo City

Messi se junta finalmente de nuevo con Guardiola. El City le ofrece un contrato jugoso y una garantía hasta su retiro. En principio, se junta con su amigo Agüero y junto a Sterling hacen un brillante tridente de ataque, junto a De Bruyne, que les genera juego desde un poco más atrás. Manchester City por fin gana la Champions y los torneos locales se le hacen más fácil. Llega el 2023 y Messi empieza a encauzar su retiro. El Grupo City lo mueve al New York City FC, que también es de su propiedad y le da más notoriedad a la MLS, al fútbol de Estados Unidos, que en 2026 recibirá el mundial. Suena hasta realista.

2-CR7 y Messi juntos: el delirio de todos

Juventus reúne capitales de oriente medio y logra comprar a Lionel Messi, quien se reúne con Cristiano Ronaldo en un mismo once. Los dos mejores jugadores de la época hacen equipo y deleitan con la capacidad de juego, generando fantasía nunca antes vista. Ganan Champions y todos los títulos posibles en dos años, cuando ambos deciden que ya es suficiente. Después, cada uno tomaría un destino exótico para terminar su carrera.

1-Se queda

Renuncia Bartomeu y se hace una convocatoria de elecciones exprés. Gana Carles Puyol y el barcelonismo queda feliz. Puyol logra sanear las arcas del Barcelona, los patrocinadores encuentran confianza e invierten tanto, que vuelve Neymar. Suarez, Ney y Lio se juntan otra vez y arrasan con todo. Claro, este episodio soñado es el primer puesto porque es realmente el escenario más alejado de la realidad. Hoy la realidad política y económica del Barça es realmente triste.

¿Y ustedes? ¿Con cuál realidad alterna se quedan? ¿Tienen otra en mente? ¿En América o Cruz Azul, quizás? ¿Que diría el Dr. Strange?