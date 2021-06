Top 7: Leyendas que Florentino Pérez echó por la puerta de atrás

Aunque ningún jugador está por encima de ningún equipo, hay leyendas que merecen un trato especial, sobretodo cuando ya están por dejar colores que defendieron con grandeza y gallardía.

Es un sello de marca de Florentino Pérez en el Real Madrid, huir hacia adelante cuando se trata de salir de figuras importantes de la institución. Sin formas, sin cuidos, ni nada. Toca irse, es adiós y ya. Se resienten las figuras, se resienten los aficionados.

Sergio Ramos ha entrado en esa lista de “echados por la puerta de atrás en el Real Madrid. Una marca registrada en pro del “avance de la institución” pero que para nada cuida las formas.

Hagamos un pequeño recuento de siete casos simbólicos.

7-Cristiano Ronaldo

Ronaldo se va por la puerta de atrás a la Juventus. Perdió un pulso con Florentino por una mejora salarial y ha acabado perdiendo. Quería cobrar más y ha tenido que optar por salir, viendo que la relación con la directiva está más que rota. Dejaron ir sin más a un récord man y el único ser vivo que le puede competir a Alfredo Di Stefano como mejor de la historia blanca.

6-Raúl

Uno de los mejores jugadores de la historia del club. Canterano, ídolo y capitán, así se puede definir la trayectoria del siete blanco. Hasta Ronaldo, ha ostentado varios récords goleadores. Con la llegada de Mourinho y el ocaso de su carrera, decidió dejar el equipo y marcharse a la Bundesliga. Gracias a la diplomacia de Raúl, bajó bastante las tensiones de lo que pudo ser una salida vergonzosa.

5-Fernando Redondo

Verano del año 2000, Florentino Pérez llegaba a la presidencia del club y rompía el mercado fichando a Luis Figo. Por si fuera poco la gestora había fichado antes de las elecciones y el club se encontraba en una situación económica deplorable. ¿La solución? Vender a jugadores y uno de los señalados fue Redondo, que ya tenía 31 años. El gran mago del mediocampo, victima de constantes lesiones, más nunca fue el mismo.

3-Guti

Un jugador comprometido con la causa blanca, de aquellos clásicos que juegan en cualquier posición en pro del equipo, Guti salió eyectado de la casa blanca sin miramientos. Al igual que Raúl, con la llegada de Mourinho optó por abandonar el equipo y fichar por el Besiktas.

3- Sergio Ramos

El gran capitán de la nueva era madridista merecía una mejor salida del Real Madrid. El jugador aseguró que intentó asegurar una oferta justa por el Real Madrid, pero el “Florentinato” aseguró que se demoró mucho en constestar y no se llegó un acuerdo para seguir en el equipo de sus amores. 671 partidos con 101 goles, más 22 títulos, incluyendo cuatro Champions, es el legado del central.

2-Iker Casillas

El mejor portero de la historia del club sin lugar a dudas. Uno de los mejores canteranos que ha dado «La Fábrica» y el líder de la mejor generación de futbolistas españoles. Casillas, después de ser relegado por Mourinho, de compartir titularidad con Diego López con Ancelotti y de ser, hasta cierto punto, ninguneado, por la directiva, acabó por irse en verano de 2015. Tuvieron que hacerle dos despedidas, porque la primera fue paupérrima para un ídolo como él. Aparte, que Mourinho y Pérez usaron sus mecanismos de propaganda para dejarle como un “topo” (soplón) del vestuario.

1-Fernando Hierro

El último representante del Real Madrid bravío, vernáculo, el capitán más paterno y fiero que ha tenido la casa blanca. Hierro, jugador clave del club desde principio de los noventa, abandonó el club, junto a Vicente Del Bosque (otra institución blanca) en 2003, después de que no le renovaran el contrato. Florentino quería aumentar la galaxia y Hierro, ya con 35 años, no encajaba en ella. Aparte, el perfil rústico del jugador chocaba con el proyecto de jugadores que no solo fueran buenos futbolistas, también que tuvieran porte mercadeable. Como Beckham, que llegó poco tiempo después. Esta salida significó un antes y un después en la historia del Real Madrid