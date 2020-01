Top 8: Fichajes decepcionantes en La Liga española

La Liga española ya cumplió la mitad de calendario de la Temporada 2019/2020 y se van marcando tendencias sobre peleas por el título, competiciones internacionales y descensos.

También es importante evaluar el desempeño de ciertos jugadores que llegaron con bombos y fanfarria, que se desembolsillaron una cantidad enorme de dinero por ellos y no han marcado mayor diferencia.

Hay casos, como el Eden Hazard o Antoine Griezmann, que si bien no han tenido un rendimiento “galáctico”, han ido in crescendo y han podido colaborar con el equipo. No son actuaciones que quizá se esperaba, pero tampoco tienen argumento para “incendiarlos”.

Repasamos quienes son esas decepciones en la primera mitad de la campaña en el fútbol ibérico.

8-Fernando Calero (Espanyol)

Monto pagado: 10 millones de euros

El español de 24 años demostró ser un central regular con Valladolid, tanto en segunda, como en primer división, siendo un titular inamovible. A pesar de una lesión de diez días, Calero suma once partidos como titular, lo cual no estaría mal si no perdiera el 45% de los duelos ante sus rivales y no fuera un central del equipo más goleado del certamen, con 36 dianas en contra, lo que le tiene último de la tabla. El valor de su ficha se redujo a la mitad.

7-Thierry Correia (Valencia)

Monto pagado: 12 millones de euros

El portugués de 20 años, proclamado por muchos como un gran lateral derecho para el futuro, tiene un presente muy feo. Según Transfermarkt, su ficha ha perdido cuatro veces su valor, al punto de estar tasado hoy solo por 3 millones de Euros. Ha tenido todos los ciclos de la selección de Portugal, menos la absoluta y hoy solo suma dos partidos como titular en Valencia. ¿Le tendrán paciencia?

6-Juanmi (Betis)

Monto pagado: 8 millones de euros

Después de tres temporadas bien aceptables con la Real Sociedad (11, 8 y 7 goles respectivamente, más unas cuantas asistencias), llega al Betis para ser una solución como extremo y vaya que ha estado lejos de eso. Hoy a duras penas junta 75 minutos de juego, en dos partidos, uno como titular y otro como suplente. Algo inaceptable para un jugador con 26 años y cierta experiencia.

5-Borja Iglesias (Betis)

Monto pagado: 25 millones de Euros

Luego de una temporada en Zaragoza con 22 goles en segunda división y después, otra con 17 dianas con Espanyol en primera, Borja Iglesias pintaba como el gran “nueve” para el Betis, que pagó una suma importante por él. Sin embargo, a pesar de haber jugado 18 partidos, solo cuenta dos golitos y dos asistencias. Medio le tienen en pie los tres goles marcados en Europa League, pero son números realmente bajos.

4-Rony Lopes (Sevilla)

Monto pagado: 25 millones de Euros

La situación del brasileño era algo previsible: Tuvo una gran campaña 2017/2018 con el Mónaco donde firmó 15 goles en la Ligue 1, pero en la pasada, desapareció. Apenas marcó dos dianas (lesiones aparte). Aún así, Sevilla pagó 25 millones de euros por el chico de 24 años y el resultado ha sido fatal: solo once minutos jugados en Liga en un solo partido, sin goles. Parece ser jugador reservado a Europa League, donde fue titular cinco veces y no hizo ni asistencias ni goles. Su ficha se depreció a 12 millones de Euros.

3-Marcos Llorente (Atlético)

Monto pagado: 30 millones de euros

Tremendo negocio hizo el Real Madrid de uno de esos jugadores que son eternas promesas. El pivote, con experiencias graneadas en Champions, Liga y hasta Mundial de Clubes fue adquirido por Atlético de Madrid para potenciar el mediocampo. En Liga apenas ha jugado apenas 313 minutos, repartidos en tres partidos como titular y nueve como suplente. La página Who Scored lo coloca en el puesto 21 en cuanto a rendimiento de 24 jugadores que han tenido acción en Atlético de Madrid. A sus 24 años, esto son malas noticias y tuvo la oportunidad de explotar.

2-Joao Félix (Atlético de Madrid)

Monto pagado: 126 millones de Euros

Un par de goles en Champions y otro par en Liga no justifican el dineral gastado en el jugador, que si bien fue golpeado en el primer semestre por lesiones, el aficionado del Atlético de Madrid esperaba ver algo más por los 126 millones de Euros pagados por el portugués de 20 años. Da chispazos y Simeone parece contar con él. Lo ha colocado de mediapunta, y rinde de forma muy plana. Tiene la segunda vuelta para reivindicarse.

1-Luka Jovic (Real Madrid)

Monto pagado: 60 millones de Euros

El caso del Serbio es el más decepcionante. Al punto que según Transfermartk, el valor de su ficha se ha depreciado y es tasado en este momento en 40 millones de Euros. Después de una maravillosa temporada en el Eintracht Frankfurt, donde marcó 17 goles en Liga y fue figura en Europa League (marcó 10 goles y se llevó por el medio a Benfica, Inter y Chelsea), en lo que va de temporada ha marcado solo un golito en todas las competiciones. Apenas suma 327 minutos en trece apariciones en Liga, nueve como suplente. Si bien muchos dicen que es una apuesta a futuro, un muchacho ya con 22 años debería demostrar mucho más.