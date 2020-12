Top 10: Jugadores que no volvieron a ser los mismos por las lesiones

Quizás en el mejor momento de sus carreras, o en la rampa de ascenso para un futuro bastante prometedor, estos jugadores vieron truncado su futuro debido a las lesiones. Grandes promesas que pudieron ser, pero que se quedaron en veremos. Una pérdida de gran talento para nosotros, y para el futbol en general…

Muchos se vieron obligados a abandonar las canchas que tanto amaron y añoraron con ver a sus pies debido al bajo nivel que mostraron luego de “recuperarse” de una lesión que, guste o no, forma parte de este deporte que tanto amamos.

Ronaldo Nazario Ese fenómeno que enamoró al futbol. Considerado por diversos organismos,​ personajes y medios vinculados al deporte​ como el mejor delantero centro de la historia del fútbol, así como uno de los mejores y más prolíficos atacantes.​ En su plenitud deportiva destacaba por su velocidad, su dribbling y su definición, hechos por los que fue incluido por la FIFA en el salón de la fama en el año 2016. Cerró su carrera con 484 goles. Marco van Basten Un exfutbolista neerlandés. que una grave lesión lo apartó de los terrenos de juego, obligándolo a retirarse en 1995, aunque había jugado su último partido en 1993. Radanel Falcao García Es el jugador que más goles ha anotado en una sola temporada de un torneo europeo. Tal récord lo logró con el Porto en la Europa League de la temporada 2010-2011. Actualmente juega en el Galatasary de Turquía. Juninho Pernambucano Destacado por sus tiros libres, es considerado como el mejor especialistas en lanzamiento de falta de todos los tiempos. Llevó al Olympique de Lyon a ganar en siete ediciones consecutivas la Liga Francesa antes de dejar el club en 2009, habiendo marcado 100 goles en 350 partidos. Michael Owen Ganó el Balón de Oro en 2001, imponiéndose en la votación final a Raúl González y Oliver Kahn, lo que lo convirtió en el segundo jugador más joven en conseguir este premio. Cerró su carrera con poco más de 300 goles, cuando en sus inicios auguraban muchos más. Just Fontaine Estuvo activo solo 12 temporadas, sin embartgo, es considerado como uno de los mejores futbolistas históricos de Francia. Lidera la clasificación de máximos goleadores en una sola edición de las copas del mundo al anotar 13 goles en el Mundial de Suecia 1958. César Villaluz En el Mundial Sub-17 consolidó una actuación individual sobresaliente, marcando incluso tres tantos durante el torneo y fue uno de los mejores jugadores. Actualmente milita en el Deportivo San Pedro de Guatemala. Marco Reus Considerado como el futuro de Alemania, 'El Pájaro Loco' dejó atrás sus mejores años y su carrera se ha ido a menos en el último lustro. Djibril Cissé Luego de su paso por el Liverpool y Marsella, nueve equipos vieron desfilar su nivel (o lo que quedaba de de él) en partidos sin mucho que destacar. Alberto Onofre Obtuvo la medalla de oro en los V Juegos Panamericanos de Winnipeg Canadá en 1967, con la selección juvenil de México y el campeonato de liga 1969-70 con Chivas.nEs tornero de profesión, y actualmente tiene su negocio en la colonia Miravalle de Guadalajara. Lee también Serie A anunció su protocolo sanitario para el reinicio Ronaldo Nazario Marco van Basten Radanel Falcao García Juninho Pernambucano Michael Owen Just Fontaine César Villaluz Marco Reus Djibril Cissé Alberto Onofre

Ronaldo

Tal vez el caso que más duele, porque lo ganó todo y pudo ir por más, de no ser por las lesiones de rodilla. El Fenómeno dejó de ser el mismo después del 2000, día que tuvo que ser retirado del campo luego de romperse el tendón rotuliano de la misma rodilla derecha que lo había marginado meses antes.

A poco del inicio del Mundial Corea Japón 2002, Ronaldo regresó a las canchas con el Inter de Milán. Sin embargo, ya no mostraba la velocidad y explosión que lo caracterizaba. No era ese mismo brasileño que se sacaba tantos rivales a la vez y en muy pocos segundos.

Luego llegó el Mundial y fue el goleador. Anotó ocho tantos, dos de ellos en la final, y Brasil consiguió su quinta Copa del Mundo. Real Madrid pagó varios millones por él y el ‘Gordo’ no defraudó las primeras temporadas. Pero muchos aseguran que nunca se volvió a ver al ‘Fenómeno’ que una vez jugó en el Barcelona o Inter de Milán.

Marco Van Basten

Su carrera estaba destinada a cosas mucho más grandes. Ganador del Balón de Oro en tres ocasiones, un goleador insaciable, a pesar de que las lesiones mermaron su carrera sigue siendo uno de los grandes referentes.

En 1986 comenzó el calvario de las lesiones. Pasó por el quirófano por una operación en el tobillo derecho y luego, siendo jugador del AC Milan y en su primera temporada, sufrió un problema de clavícula, lo que lo hizo disputar solo 11 partidos de liga. En 1992 otra lesión de gravedad. No podía con los dolores y tantos problemas lo acosaron a tal punto que jugó infiltrado la final en la Copa de Europa de 1993. Fue su último compromiso oficial.

Después de una leve mejoría, el seleccionador lo llamó para ir al Copa Mundial de Fútbol de 1994 ​ y en un principio aceptó, pero el Milan presionó para que no jugase debido a que no estaba totalmente recuperado. En 1995 anunció que se retiraba.

Radamel Falcao

El ‘Tigre’ venía en un buen momento cuando se rompió los ligamentos en un insignificante partido de 16vos de final de la Copa de Francia.

Esta lesión haría que Falcao se perdiera la Copa del Mundo de Brasil 2014, mundial al que llegaría en el mejor momento de su carrera, luego de su recuperación ficharía con el Manchester United donde marco 4 goles en 29 partidos luego por el Chelsea donde marco solo un tanto en 12 partidos. A partir de allí fue desapareciendo poco a poco.

Juninho

Mientras disputaba un partido en febrero de 1998, una entrada de Míchel Salgado lo lesionó de gravedad y frenó su progresión. Le provocó fractura de peroné y la rotura de casi todos los ligamentos del tobillo.

Estuvo de baja 3 meses, llegando a disputar 3 partidos al final de la temporada, a un nivel inferior al esperado. Desde este momento, su nivel futbolístico se vio afectado, motivo por el cual no acude al Mundial de Francia de 1998.

Luego de seguir unos años más en el Atlético y de vagar por Europa en 2010 se retiró anotando un gol que ayudó a evitar el descenso de su club a la Serie D.

Michael Owen

En la temporada 1998-99 logró anotar 23 goles en 40 partidos con el Liverpool. Sn embargo, ese ritmo le duraría poco, luego que se lesionara el tendón de la corva, inconveniente que se volvería recurrente y supondrá el fin prematuro.

En la temporada siguiente, Owen se lesionó por períodos prolongados debido a los efectos de la lesión sufrida la temporada anterior. Después de esto el «niño maravilla» no lograría brillar en ningún equipo como lo hizo en Inglaterra.

Just Fontaine

El francés tiene el récord de marcar más goles en un mismo mundial (13 en Suecia 1958), terminó su prometedora carrera con 28 años. El goleador del Stade de Reims sufrió una fractura en una de sus piernas, de la que jamás pudo recuperarse en su totalidad, y por eso decidió dejarlo definitivamente.

Trató de volver, pero no fue algo que pudo lograr, motivo por el que la puerta de retiro era la única opción.

Cesar Villaluz

Tras hacer historia en el Mundial Sub-17 por haber quedado campeón, Villaluz, quien estuvo acompañado de Carlos Vela, Héctor Moreno, Giovani dos Santos, Enrique Esqueda, entre otros, estaba llamado a ser una figura a futuro, algo que no sucedió debido a que unuca se recuperó su nivel luego de una lesión.

En el 2008, cuando buscaba un balón, no contó con que José Manuel Cruzalta no mediría su fuerza y le dejara una dura marca. El mediocampista no pudo seguir en el encuentro e incluso lo trasladaron a un hospital. Aunque regresó a la actividad poco después, su nivel estuvo lejos de llegar a ser el óptimo.

La irregularidad se apoderó de él, lo que lo hizo deambular por todo México en busca de continuidad.

Marco Reus

Una joya que nunca terminó de pulirse. Un jugador que a lo largo de su carrera ha sufrido más de 50 lesiones diferentes. Ya poco queda de aquel jugador que enamoraba a cualquiera y que hizo que el Real Madrid pusiera el ojo en él y él mismo se diera el tupé de rechazarlos

Ese niño que despuntó en el Monchengladbach y se consolidó en sus primeros años en el Dortmund quedó atrás. Tras un par de buenas temporadas con el Borussia, Reus comenzó a vivir un continuo calvario de lesiones que le han impedido recuperar su mejor nivel.

Djibril Cissé

El francés sufrió, para el momento, una de las lesiones más terroríficas que se hayan visto, justo cuando era considerado uno de los delanteros mejor cotizados y posicionados en el mercado.

En un partido amistoso, el atacante se fracturó la pierna derecha, lo que lo privó de ir al Mundial de Alemania 2006 y que también hizo que su carrera se viniera en picada.

Previamente, en el 2004, también se había fracturado su otra pierna, situación que lo marginó durante un tiempo. Lesiones de las que nunca se pudo recuperar.

Alberto Onofre

Visión de campo, cabeceo, excelso golpeo de balón y obviamente la confianza de miles de mexicanos que veían en él al futbolista que haría que el Tri trascendiera en una Copa del Mundo, todo esto se fue a la nada a cuatro días para que iniciara el Mundial del 70, a la que estaba llamado a ser figura. Onofre se fracturó la tibia y el peroné en un infortunado choque, ya lo demás es historia.

A pesar de que tras su recuperación tuvo buenas actuaciones con Chivas, el volante ofensivo no fue el mismo, motivo por el que se retiró a los 27 años.