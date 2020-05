Top sapiens: Ocho campeones en la mesa

PSG, con una abrumadora ventaja en la cima, fue proclamado campeón de Francia en medio de la pandemia del Coronavirus, siendo el primer campeón de una liga de renombre que obtiene el título en la mesa y en casa.

Posiblemente no sea el último, tomando en cuenta la contingencia global nunca antes vista. Pero en el mundo, ya han existido otros campeones que lo han logrado desde el escritorio.

Tragedias, descalificaciones de rivales, protestas y decisiones salomónicas han llevado a varios clubes a apuntarse varios títulos no ganados estrictamente en lo deportivo. Hicimos una selección de ocho casos de trofeos ganados en la mesa.

8-El irrespeto de la Panda Cup

No es por importancia que aparece en este ranking, pero sí por curiosa. La Panda Cup es un torneo juvenil que se realiza en China con países asiáticos y tiene cierta relevancia en su zona. En la edición del año pasado, en 2019, Corea del Sur, el campeón, fue despojado de su título porque en su celebración pisaron el trofeo y simularon orinarlo. A pesar de las disculpas, el campeonato fue adjudicado a China.

7-La protesta de Al Shorta

Cuando en la final de 1971 se juntaron en la final por la Copa de Campeones de Asia a partido único en Tailandia el Macabbi Tel Aviv de Israel y el Al Shorta de Irak, se presagió lo peor. Llevó algo de tranquilidad que se enfrentaron en la fase de grupos con apenas escaramuzas. Maccabi Tel Aviv recibió el campeonato después de que los jugadores de Al-Shorta entraran al campo con banderas iraquíes y palestinas alrededor del campo, negándose a jugar con el lado israelí por razones políticas y religiosas.

6-Cruz Azul y su doblete.

Cruz Azul ganó su primer doblete internacional en la mesa. En la ronda final, para determinar el campeón de la Copa de Campeones (Liga de Campeones hoy) de la Concacaf de 1970, debía enfrentarse en un grupo a los finalistas Saprissa de Costa Rica y Transvaal de Surinam. Esta final se jugaría después del Mundial México 1970. Como Cruz Azul tenía varios jugadores en la competición global con “El Tri”, Concacaf decidió otorgar unos días más de descanso luego del Mundial. Debían ponerse de acuerdo los equipos para reanudar la final, pero nunca hubo acuerdo, al punto de que Saprissa y Transvaal se molestaron y renunciaron. Cruz Azul quedó campeón por descarte y clasificó a la siguiente edición, la cual ganó deportivamente. Y la de 1969 también la ganó en buena lid. En 1973 Transvaal tuvo su “revancha” en la mesa, ya que Saprissa tampoco quiso jugar esa final.

5- La tragedia de Torino

El 3 de mayo de 1949, “Il Grande Torino”, que venía de ganar cuatro ligas seguidas (ganaron antes y después de la pausa de la guerra), participó en un partido amistoso contra el Benfica en Lisboa y al día siguiente, en el camino de regreso, fue víctima de un desastre aéreo. En el choque contra la Basílica de Superga , murieron dieciocho jugadores, el personal del equipo, la tripulación de vuelo y los periodistas que habían seguido al equipo a Portugal. El 6 de mayo, Torino fue proclamado “Campione d’Italia” por decisión de la Federación. Iba punteando la tabla. Los últimos cuatro partidos del equipo restantes en la liga fueron jugados por el equipo «Ragazzi» (juvenil), contra oponentes también formados por juveniles. Ese fue la quinta liga consecutiva y la última de una generación espectacular. Torino no volvió a ganar hasta 1976.

4-Toluca y las peleas

Toluca también tuvo suerte para coronarse campeón continental en 1968. En la mencionada Copa de Campeones (la que tiene más campeones en la mesa de todas las confederaciones), Toluca debía esperar en la final al vencedor del Aurora de Guatemala y el Transvaal. Pero, el primero arremetió a golpes al rival cuando le venció 0-2 como visitante, pero Aurora sacó el recuso de que Transvaal usó tres jugadores de forma indebida. Concacaf descalificó a ambos y Toluca fue campeón sin jugar final.

3-Inter rompió una maldición en la mesa

Inter de Milán fue proclamado campeón de la Liga 2005/2006 tras las sanciones a Juventus y Milan por manipalución de los partidos del calcio en el recordado al “Calciopoli”. El Inter, tercer clasificado a quince puntos de la Juventus de Turín (que perdió la categoría) y a doce del AC Milan (perdió puntos para la temporada siguiente), logró así su primer scudetto desde 1989, rompiendo una maldición por temas administrativos.

2-El trío de campeones de 1978

Este es el caso más chistoso de la Concachampions o de su vieja versión de Copa de Campeones. La Concacaf, con Mundial de 1978 de por medio, dividió por zonas la competición. La zona norte, que ganó el mexicano Leones Negros; La zona del Caribe, que ganó el trinitense Defense Force; y Centroamérica, que ganó Comunicaciones de Guatemala. No hubo acuerdo para las fechas, forma de definición (Concacaf proponía una semifinal y un sembrado en la final) y otros argumentos. El torneo empezó en mayo y pisando octubre no había campeón. A la Concacaf no se le ocurrió mejor idea que decretar a los tres como campeones.

1-Chapecoense

En 2016, el modesto Chapecoense viajaba a Medellín para jugar la ida de la final de la Copa Sudamericana. Ese nefasto 28 de noviembre, el vuelo chárter donde iba el equipo se estrelló cerca de la ciudad de destino. Fallecieron 71 pasajeros, con apenas seis sobrevivientes, de los cuales, tres eran de la plantilla. Atlético Nacional, en un gesto muy noble, renunció a ser el único campeón de Libertadores y Sudamericana en un mismo año para otorgarle la Sudamericana a su rival brasileño.