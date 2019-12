…Y Heriberto Murrieta responde a los seguidores de FutbolSapiens. (1a. Parte)

Heriberto Murrieta es un periodista mexicano de 54 años ampliamente reconocido por su larga trayectoria en cadenas televisivas como ESPN y Televisa, donde se ha destacado como conductor de programas de debate de balompié mexicano como Radio Fórmula. De igual manera, es analista de la actualidad taurina y amante de toda la vida de este espectáculo, siendo referencia a nivel nacional en esta disciplina.

Por esto, FutbolSapiens invitó a Murrieta a su sección «Pregúntale a…» y recogió las mejores preguntas de los lectores para hacérselas a uno los periodistas deportivos más emblemáticos de nuestro país. Él como siempre amable y con gran disposición dio respuestas a los cuestionamientos de nuestros seguidores.

Mazzy Bloom F.K.A. Edwardpop: ¿Hay algún narrador o periodista deportivo con una trayectoria corta que admires por su trabajo?

Sí, a Mauricio Pedroza porque tiene conocimiento, habilidad, desparpajo, soltura, está muy enterado.

Me gusta muchísimo. En el caso concreto de Tlatoani Carrera me parece que es un periodista serio, investigador, con muy buenos procedimientos periodísticos para desbrozar la información y luego entregarla de una manera digerida. Me parece que trabaja estupendamente.

Es de la vieja escuela del periodismo, como debe ser. Con documentos, la que tiene mayor sustento, validez y veracidad porque hay la preocupación en el caso concreto del ‘Clark Kent de Cuajimalpa’ como yo lo llamo, de encontrar todos los datos necesarios para poder tener bien amarrada la información antes de brindarla públicamente.

Martín (Ainstein) y su hermano también hacen producciones más cinematográficas…

Sí, muy bueno también. Yo respeto y admiro a esa gente que hace largos viajes y se sacrifica físicamente para conseguir la información, hacer grandes coberturas y presentar excelentes reportajes y documentales.

Sabio de Hortaleza : ¿Cómo se hace para que un tipo como tú, con otro tipo de periodismo sobreviva en el medio actualmente? cuando lo que vende hoy en día es la polémica barata y repetitiva.

Sobrevivo porque la tendencia es hacia la polémica insustancial, gritada y yo me resisto tajante y enérgicamente a formar parte de eso. Sobrevivo porque creo que este es el estilo que debe perdurar, el que está ajeno a polémicas insulsas y descalificaciones personales, elevar el tono de voz y convertir los programas en un mercado.

Faitelson pregunta: ¿A qué crees que se deba que en el fútbol mexicano se prefiere seguir a los periodistas polémicos que tienen cero análisis y más insultos que análisis concretos?

Porque a veces hay poco discernimiento y porque eso es lo que vende, atrapa y provoca morbo a primera vista, resulta espectacular y viral.

¿Nos hemos vuelto más morbosos…?

Sí, hay de todo tipo de público. Por eso a mí no me gusta clasificarme como un cronista mediático sino como un periodista de nicho. Un nicho muy pequeñito. Pero que no está en peligro de extinción por muy pequeño que sea, porque los modos permanecen aunque las modas arriben y dominen, son pasajeras y los modos son permanentes.

Entonces yo estoy convencido de que el periodismo se tiene que hacer de una manera responsable, pensando antes de hablar, con una ética periodística que es la que tiene que prevalecer y creo que hay público para todo, habrá quien sepa valorar esta forma de hacerlo así como hay quien gusta de esa polémica que se da con mucha frecuencia en los programas actuales.

¿Sí hay una escuela para eso?

Más que una escuela, vertiente o tendencia, es un producto de la necesidad de ganar rating. Pero yo creo que se puede tenerlo con argumentación y televisión inteligente también.

4. Chicoche: ¿Cómo comunicador cuál es su postura respecto a que algunos programas prefieran colocar a exfutbolistas, que no necesariamente saben comunicar ni tienen una formación académica?

Me parece que es una nueva tendencia que puede dar resultados. Hay gente que jugó al fútbol y que tiene capacidad para hablar y discernir, como Roberto Gómez Junco. Pero el haber sido futbolista no te convierte automáticamente en un buen comentarista. Creo que hay demasiados futbolistas dentro de los medios de comunicación pero los roles están muy bien marcados.

Nosotros hacemos la parte periodística y ellos aportan el lado vivencial, por supuesto, ellos han jugado al fútbol y transmiten su conocimiento. Pero creo que hay un desbalance puesto que hay más futbolistas de los que deberían porque son muy poquitos los que realmente aportan cosas interesantes a las transmisiones.

En el mismo contexto, ¿Qué opinas de aquellos exfutbolistas que descalifican a colegas porque nunca jugaron al fútbol?

Que se equivocan, si bien es cierto que haber jugado te da una experiencia que no tiene el periodista puesto que no estuvimos en un vestidor, un campo de fútbol, un viaje o charla táctica, me parece improcedente ese argumento.

Yo creo que se pueden complementar bien el periodista y el deportista metido a comunicador, como comentaristas invitados, ya que no son periodistas de formación ni mucho menos.

Y parecen tener más mercado, puesto que es más fácil que llegue un exfutbolista a ese rol que un propio comunicador…

Sí y es una afrenta al gremio. Luis García, por ejemplo, me parece que analiza muy bien y escribe bien, tiene fluidez, en fin, hay de todo. También hay muchos otros que no tienen características periodísticas.

Agotarás pregunta: De los exjugadores que participan como analistas, ¿cuál consideras que «les gira la ardilla»?

Roberto Gómez Junco, Néstor de la Torre, José Antonio Noriega, Luis García, Jared Borgetti.

10. Sand pregunta: ¿Fue complicado el cambio de Televisa a ESPN? ¿Qué diferencias hay entre ambas?

Las principales diferencias fueron la penetración y cobertura, pasar de la televisión abierta a la privada hizo muy notorio el cambio. Por otro lado, entrar a la vorágine de datos e imágenes de Sportscenter me costó mucho trabajo porque yo tengo un ritmo más lento y cadencioso, si cabe mencionarlo, ese fue un reto muy grande porque ese es un programa rapidísimo, donde no te puedes desconcentrar, donde las imágenes te ganan, tienes que narrar otros deportes de los cuales yo no soy experto ni pretendo serlo.

No me gusta pretender ser un «todólogo», cuando me ponían a narrar varios deportes en los Juegos Olímpicos era dificilísimo porque uno no es ‘todólogo’, cuando narro gimnasia trato de ser un conductor de la transmisión pero no alguien que opine a profundidad porque nadie me va a creer. Para eso hay que llevar a un experta en gimnasia, como lo es Estela de la Torre, en ese sentido aprovecho para decir que no pretendo dominar muchos deportes aunque desde niño me gustan particularmente el fútbol, el béisbol, el box, el tenis y el Jai Alai.

Mi papá me llevaba al Frontón México, al estadio Azteca, al Parque del Seguro Social, al Arena Coliseo; pero también a conciertos de música clásica, a la Sala Nezahualcóyotl, exposiciones de pintura, siempre mis hermanos y yo fuimos unos niños muy diversificados y con muchas actividades en ese sentido. De niño me aficioné pero hoy no me podría poner a analizar en profundidad un partido de béisbol porque sería irresponsable de mi parte.

Y Sportscenter es…

Es muy demandante, es un gran reto. Eramos muy pocos: Fernando Palomo, Michele LaFountain, Jorge Eduardo Sánchez y yo nos repartíamos todos los Sportscenter que habían, ahora hay montones de comentaristas y antes no era así.

JFK pregunta: ¿Tomás Boy es tan malo como compañero que como técnico?

Es muy buen conversador, simpático, me llevo bien con él. Pero me disgusta y me repugna que cuando Tomás u otros comentaristas se van a trabajar a distintos equipos hacen de cuenta que no te conocen y no te vuelven a tomar la llamada. Esa actitud soberbia, altiva, me molesta en lo personal. Y luego regresan y nuevamente somos compañeros, tenemos trato, convivencia y alternamos en programas.

Pero me disgusta, salvo contadas excepciones como Chelís o Ricardo Peláez, la mayoría de los comentaristas que se van a dirigir equipos o de directivos, no te vuelven a contestar el teléfono y eso me parece repugnante. Y eso lo hizo Tomás Boy recientemente cuando lo nombraron entrenador de Guadalajara.

La noche anterior trabajó en Fútbol Picante y en la mañana siguiente lo busqué para que nos diera una entrevista, en la empresa de televisión donde ocho horas antes había trabajado, y nunca me volvió a contestar el teléfono, entonces eso me parece una falta de educación absoluta.

¿Qué piensas de que (Tomás) no quiso ir a recibir su premio en la investidura?

Me parece que es un acto de soberbia. Sentí mas auténtico a Miguel Mejía Barón que a Tomás Boy, como si el mundo no lo mereciera. Me parece que peca de soberbio y que se pasa.

Lo hará a propósito como un personaje…

Creo que sí, puede ser. Muy posiblemente sí.

Arquitecto pregunta: ¿Al lado de cuál conductor deportivo del mundo te gustaría trabajar?

Con Alonso Sordo Noriega porque con todos los otros que admiré, he trabajado. Con Fernando Marcos, con Ángel Fernández, con Jacobo Zabludovsky más bien; diría que esos.

15. Sad Affleck pregunta: ¿Cuál es tu jugador favorito de todos los tiempos?

De niño admiré e idolatré a varios, pero yo diría que mi jugador favorito es Lionel Messi. También podría mencionar a Evanivaldo Castro Silva, «Cabinho».

Ale pregunta: ¿Tus tres ídolos de todos los equipos del Atlante y por qué?

Rafael Puente por su pinta, su melena, fortaleza y agresividad. Encarnaba bien los valores y garra del Atlante: peleón, agresivo y de barrio.

Marcos Rivas porque era multifuncional, jugó en las once posiciones, aguerrido, usaba las medias caídas y su pinta también me llamaba mucho la atención, tenía desparpajo y actualmente es un gran amigo mio.

Por último, Gerardo Lugo, porque se me hacía talentosísimo y me llamaba la atención que se pintaba el pelo de amarillo para que su papá lo reconociera porque no veía bien de lejos, le apodaban «el talento» y llegó a la selección nacional.

No tengo ídolos más recientes porque ya he ido perdiendo esa idolatría de niño ya no la siento y más aún con ese desarraigo y terrible despersonalización de arrancar a un equipo de los barrios populares de la Ciudad de México para llevárselo a un balneario internacional que no tiene nada que ver con el origen capitalino, chilango del Atlante. No siento esa admiración ni remotamente.

Radiocabeza: ¿Cuál escuela futbolera prefieres entre «lavolpismo» y «lapuentismo» y por qué?

Admiro y quiero mucho a Manuel en lo personal, le admiro y respeto, se me hace un gran entrenador, pero me gusta más el estilo de La Volpe más abierto, de banderas más desplegadas, ofensivo, más espectacular.

Destaco el Atlas aquel de Osorno, de Rodríguez, Márquez, Zepeda; o el Atlante de Salvador, Cantú, Andrade, Herrera, Félix Hernández, Graniolatti, Massaccesi ; con el que fue campeón Daniel Guzmán. Era agradable…(Muchos directores técnicos de aquel Atlante)... Sí, Cantú directivo, Miguel Herrera, el Potro… Romano fue antes, Rubén un jugadorazo también.

Eusebio pregunta: Todos los que somos apasionados del futbol, hemos estallado en emoción, ya sea por enojo, tristeza o alegría

¿Alguna vez has llorado por el futbol? O un momento de mucha tristeza (al borde del llanto) que nos puedas compartir dentro de tu vida cómo aficionado.

Sí, el 29 de julio de 1976 cuando el Atlante se fue por primera vez a la segunda división de los cuatro descensos que lleva, pero ese fue el primero, y claro que sí lloré e iba con mi padre, con un tío, y amigo de un tío y con mi primo Gerardo fuimos al estadio Azteca. El partido era entre Atlante y el Potosino, 0-0 y habían perdido los atlantistas 2-1 en San Luis. Tenía 10 años, saqué mi bandera por la ventana del auto y se iba deshilachando dramáticamente por el periférico (risas).

¿Y has llorado de emoción?

Por emoción, ehhhh, yo creo que cuando fue campeón en 2007 en Cancún…

Y luego también se me salieron las lágrimas pero no por mi, sino por ver a mis hijitos chiquitos y a mi sobrino llorando cuando Holanda eliminó a México en el Mundial de Brasil y me contagiaron su tristeza. Me remitieron a mis años de infancia donde uno sentía en carne propia de manera muy intensa lo que pasaba con tu equipo más que con la selección nacional.

Yo he sido más del Atlante que de la selección, porque creo que tu equipo es más propio y personal mientras que la selección es de todos, tu equipo es másuna minoría, un gueto que le va más de corazón. Yo soy más atlantista que partidario de la Selección Nacional.

Edgar L. pregunta: ¿Con que jugador de la selección mexicana te quedas? ¿Alguien que para ti defina lo que es estar en la selección nacional?

Cuauhtémoc Blanco o Andrés Guardado, pero Cuauhtémoc Blanco ese se transformaba con la selección, se me hacía un genio, súper crack, jugadorazo, un master.

Kuyth pregunta: ¿Qué opinas de que cada vez es menos aceptada en el mundo la tauromaquia?

Comprendo las críticas pero a mí lo que me incomodan son las críticas con faltas de respeto o agresiones. Los antitaurinos a veces son muy agresivos y viscerales. Yo no creo que termine pronto, ni lo deseo, pero la tendencia marcadamente es a la baja de este espectáculo. Yo creo que todavía está vigente, que no es anacrónico, es interesante, artístico, tiene tradición, cultura, pero sí reconozco que va cada vez más a la baja.

Comunista Posmoderno pregunta: ¿Crees que sea posible acercar a las nuevas generaciones a tan polémica practica?

Es una labor tremendamente complicada porque los niños están creciendo con una conciencia protectora de animales, ecologista, pero también creo que lo están haciendo con mucha desinformación, o información equivocada sobre el espectáculo taurino.

¿Y qué medidas o acciones llevarías a cabo para acercar a los ‘millennials’ a este arte de los toros?

Los dejaría entrar gratis a la plaza y les repartiría cuadernillos didácticos para que sepan en qué consiste la corrida: que no es sádica, no es cruel y no consiste en maltratar a un animal.

Ernesto pregunta: ¿Consideras que la tauromaquia podría algún día evitar matar al toro?

Si es una posibilidad y una alternativa, ya hay unos países donde no se mata al toro. Portugal y si no me equivoco también Ecuador por la presión que sienten los empresarios que prefieren apaciguar los ánimos y cuidar estas conciencias sensibles o asustadizas evitando la muerte del toro. Quita ritualidad, yo no sería partidario de hacerlo porque estarías arrancando una parte importantísima de aquello que es la fiesta de los toros.

Pero posiblemente ayudaría.

Para ti, ¿Qué requiere más valor, forcado o matador?

Matador, porque el forcado es muy valiente y recibe al toro a cuerpo limpio, lo inmoviliza y los respeto muchísimo, pero creo que tiene mérito el pasarte durante varios segundos los pitones del toro cerca de los muslos y hacerlo muchas veces durante una faena, eso requiere de mucho aguante, estoicismo, de quietud, de un gran valor. Yo creo que el torero.

Lo otro es más un momento o instante y este, en cambio, son muchos instantes donde hay que aguantar la embestida y guiarla por donde tú quieres.

Menciona cinco matadores favoritos de todos los tiempos:

Silverio Pérez, Manuel Capetillo, Manolo Martínez, David Sivelti y José Tomás, también añadiría a Morante de la Puebla.

¿Toreas?

Lo he intentado en varias ocasiones en ganaderías y es una sensación muy especial. Lo he hecho con la idea de remotamente sentir toda proporción guardada, lo que sienten los toreros.

Pregunta obligada de Ernesto: ¿Por qué te gustan los toros?

Mi padre era muy aficionado entonces me llevaba a la plaza y yo veía ahí las corridas. Vivíamos cerca de la Plaza México en la colonia del Valle, en la calle Bartolache, entonces íbamos todos los domingos a las corridas.

Él quiso ser torero, le encantaban los toros, entonces tenía una gran cultura taurina, era un aficionado muy serio, conocedor, estricto, exigente, muy sensible; entonces me heredó en automático esa afición y varias más. Yo acepté sin pensarlo dos veces todas las aficiones de mi padre, las absorbí y las asumí.

¿Él le iba al Atlante?

Sí, pues sí, en mala hora (sonríe) y mi hermano Jorge, mi tío Gerardo Murrieta y primo, todos atlantistas.

¿Tus hijos le van Atlante?

No, no… ¡Le va al América! Juan Pablo ¿imagínate?. Terrible situación, tendre darle unos correctivos.

