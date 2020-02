Y Heriberto Murrieta responde | 2a. PARTE

Continúa la conversación entre Fútbol Sapiens y el periodista mexicano, Heriberto Murrieta, quien tiene una larga trayectoria en medios de comunicación en el ámbito deportivo, específicamente hablando de balompié azteca y el espectáculo taurino.

En la primera conversación, se expresó sobre su carrera, perfil profesional y opinó sobre diversos temas relacionados a la actualidad del fútbol en su país y la tauromaquia internacionalmente. En esta segunda entrega de «Pregúntale a…Heriberto Murrieta» recogemos nuevamente las respuestas del ‘Joven’ Murrieta a nuestros lectores para conocerlo más íntimamente.

29. Chonconery pregunta: Si no hubieses tenido éxito como periodista deportivo, ¿qué hubieses sido?

Me hubiera gustado ser cantante. Me gusta mucho la energía que intercambian público y cantante, y cantar me parece un atributo bellísimo.[¿Te gusta cantar?] No, no me gusta hacerlo pero admiro mucho a los cantantes y las sensaciones que despiertan, la fama que tienen y la habilidad de cantar me parece un don de Dios precioso.

30. Alessandro pregunta: ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Qué escuchas cuando estás contento?

Mi playlist está lleno de… variadísimo. Hay pop, clásica, poquito de ranchero. Lola Beltrán, Aida Cuevas, un poquito de Alejandro Fernández. Pero están grupos como Men at Work, Level 42, está José José desde luego, Emmanuel, Napoleón. He dejado de escuchar música.

Escuchaba más música antes que ahora, pero sí es muy variado.

(Beto después muy amablemente nos mandó un mensaje con una lista más completa de sus cantantes favoritos y que son parte de su playlist)

En español: Agustín Lara, José José, Joan Manuel Serrat, Napoleón, Soda Stereo, Radio Futura, La Ley, Reik, Lila Downs, Carlos Vives, Shakira, Mijares y Niña Pastori.

En inglés: Frank Sinatra, Elvis Presley, Donna Summer, Cat Stevens, Barbra Streisand, Bee Gees, Yvonne Elliman, Michael Jackson, Foreigner, Erasure, Duran Duran, Level 42, Men at Work, Hall and Oates, Madonna, Simply Red, Savage Garden, Tina Arena y Family of the Year.

En italiano: Umberto Tozzi y Riccardo Cocciante.

31. ¿Escuchas música en la radio? ¿O escuchas otras cosas de cualquier tipo más que música, como programas o podcasts? Porque parece que estar ávidos de información nos ha hecho escuchar menos música.

Sí, escucho mucho radio. Y en cierta forma sí es cierto eso que dices porque hay más cosas que escuchar.

32. Ingrid pregunta: ¿Cuál ha sido la experiencia más extraña que has vivido en una cobertura deportiva?

Narrar tenis de mesa. Creo que fue en 1988, en los Juegos Olímpicos de Seúl, porque son deportes… los recursos y la experiencia, las tablas te permite salir adelante pero son vivencias un tanto exóticas. En ese tipo de deportes, que uno no conoce y te ponen a narrar, a mal narrar, es una experiencia, exótica, rara.

33. Ingrid: ¿Cuál país te ha impactado para vivir? ¿Y cuál te ha desilusionado?

España. El que más me ha impactado para bien es España. Con la comida, con el idioma, sus calles, su belleza; creo que Madrid es la ciudad que más me gusta, a pesar que he estado en muchas: Valencia, Barcelona, Zaragoza, Bilbao y… ¡ah! en el norte, en San Sebastián.

Y te ha desilusionado…

Me ha decepcionado México. Me decepciona la corrupción, la inseguridad, la falta de educación y civismo.

34. Yui Ga Dokuson pregunta: ¿Cuáles son tus tres libros favoritos de cualquier tipo?

«Los Miserables», «12 cuentos peregrinos» de García Márquez y hay un libro…»Las Batallas en el desierto» de José Emilio Pacheco.

Estos te gustaron porqué…

Es que leo muchos textos pero no libros completos a veces. El libro sobre el desierto trata sobre un niño que crece en la colonia Roma después de la Segunda Guerra Mundial. Mientras que Los Miserables es un compendio de la vida, una obra profundamente humana donde están la miseria, la gloria, la muerte, la solidaridad, los valores y personajes perfectamente delineados, todos con sun ello profundamente humano y con características muy propias.

Es la historia de un expresidiario que se convierte en una eminencia política y es perseguido por un detective. Me fascinó porque primero la vi en televisión en una telenovela que hizo Canal 13 en el año 72 con Sergio Bustamante, Magda Guzmán, Carlos Ancira, Edith González en el papel de Cosette, y a raíz de eso y sabiendo de la pasión de mis padres y abuelos por la lectura, leí varias versiones de Los Miserables es una obra que me encanta.

Primero vi la telenovela mexicana, muy bien hecha, [¿Qué te gustó más verla o leerla?] verlo me impactó muchísimo de niño al igual que todas las películas que ha habido sobre el tema.

35. ¿Y un libro de toros?

Hay muchos libros de todsos, ‘Más cornadas da el hambre’, de Luis Spota.

36. Felipe pregunta: ¿Un libro de deportes que recomiendas que la gente deba leer sí o sí?

No he leído tanto de deportes, pero «Los 11 de la tribu» de Juan Villoro me gusta. Y les recomendaría uno de mis libros que es muy ameno por los personajes que están ahí, se llama «Los Cronistas» de 1999, son semblanzas de grandes personajes deportivos y taurinos de la historia de México.

Hay otro que se llama «Azulgrana: la historia del equipo Atlante» y otro «La década inolvidable: el fútbol mexicano de los años 70».

37. DMT plantea: Considerando que a través de la doctrina neoliberal, el capitalismo ha penetrado cada poro de la sociedad moderna, mercantilizando inclusive las luchas sociales y que los medios de comunicación son empresas que intentan aumentar su riqueza, ¿consideras que el entretenimiento nos distrae de una lucha de clases, alienandonos en cosas insignificantes como patriotísmo a través de equipos de futbol o chismes deportivos (esto a manera de ejemplo)?, ¿consideras que los medios de comunicación son utilizados como herramienta del estado y del capital para mantener a la población en un estado de conformismo y desinformación en un circulo vicioso de entretenimiento y consumo comercial?

Sí, sí es un distractor en cierta forma, pero creo que es necesario y también creo quien está realmente concentrado en la vida diaria de este país, no… quiza se olvida momentáneamente pero no es que sea un distractor de tiempo completo que te haga olvidarte de los problemas de la vida cotidiana de este país. No es un distractor, es un entretenimiento momentáneo pero no un distractor permanente.

También se refiere a si hay una directriz para alienar a la gente…

No necesariamente, el pueblo no es tan ingenuo ni candoroso ni tan tonto como alguien pudiera pensar. Yo creo que esos tiempos ya pasaron, la gente tiene más discernimiento y tiene más preocupación por las situaciones de la vida diaria.

Así como tenemos más desinformación, también existe más información a la mano…

A veces recibimos informaciones pero no las digerimos o asimilamos, no discernimos o cuestionamos, las damos por cierta automáticamente y eso es algo que me hace pensar en la enorme responsabilidad de los comunicadores para tener la ética periodística de informar con absoluta veracidad y no propagar chismes que la gente compra a precio barato.

38. ¿Por qué te demoraste tanto en tener tu Twitter siendo comunicador?

Porque me parecía un foro muy agresivo y grosero desde el anonimato con poca sustancia y nivel de debate, pero con el paso del tiempo comprendí que sí es muy importante colocar algún comentario o idea, una opinión, análisis o revelar alguna información que también es algo que el periodista busca, dar una primicia, entonces encuentro una herramienta de comunicación.

Me tardé por eso, por yo tengo la piel más delgada que otros de mis compañeros porque no me gustan los insultos, no me interesa pelearme con alguien. Puedo debatir, diferir, discutir, polemizar, pero no me provoca una sensación de estarme peleando personalmente con alguien. Llegó un punto donde consideré que sí era importante hacerme presente con algunas opiniones bien pensadas que pueden liberarme de esa necesidad de expresarme en esa vía.

Lo saqué porque llegó un momento en que consideré que sí era importante hacerme presente con algunas opiniones que bien pensadas pueden liberarme de esa necesidad de expresarme en esa vía.

Pero no eres de debatir tanto…

Lo uso con relativa frecuencia, últimamente un poquito más, doy mi argumento de regreso pero sin buscar una confrontación ridícula e innecesaria que no me interesa con gente que ni conozco (risas).

39. JKF pregunta: ¿Crees que el fútbol mexicano era más corrupto antes o ahora?

Yo creo que era más corrupto antes. Ahora hay más filtros, más blindaje, más controles financieros, fiscales… Pero antes la corrupción era más fácil llevarse adelante o esconderla cuando los ‘cachirules’, por ejemplo, un acto de corrupción. Yo creo que se cuida más y se ha aprendido las lecciones, eso quiero pensar en eso. No se tropieza tan fácilmente con la misma piedra.

Quiero pensar que hay menos corrupción que antes.

40. ¿Se siente que es más corrupto ahora por la apertura de información que hay en los medios?

Sí, también. Hay muchos más medios.

Un ejemplo puede ser el caso de Veracruz ahora. ¿Qué te parece?

Sí, claro. Me parece que es un manejo pésimo y una gestión deportiva desafortunada. En parte consecuencia de lo permisiva que ha sido la Federación Mexicana al tolerar inventos antiéticos y antideportivos como poder pagar por permanecer en la Primera División, eso me parece aberrante. Cómo es posible que descendiste deportivamente pero tienes dinero pues te quedas, me parece una barbaridad.

Es un efecto dominó…

Claro, porque tarde o temprano no funciona. ¿Dónde está Lobos BUAP y dónde está el Veracruz? Me parece un error gravísimo, inventado por los dueños de franquicias de media tabla para abajo para eternizarlas en la Primera División, evitar el descenso y aprobada por la FMF.

41. Jorge pregunta: ¿El aficionado mexicano ha involucionado?

En cierta forma, sí.

Jorge añade: ¿Es porque el futbolista mexicano ha involucionado también? Es decir, están dedicados 100% a ser futbolistas con los sueldos que tienen y viven aburguesados con la vida resuelta y ya no tienen carreras profesionales?

Es que al futbolista hay que revisarlo y juzgarlo por su profesión y por lo que hace, yo creo que no es necesario pedirle al futbolista cultura o facilidad de palabra puesto que no se dedica a exponer públicamente esos aspectos, sino a jugar al fútbol.

No deberían ser modelos a seguir…

Sí, pero por su conducta y ejemplaridad más que por su conocimiento o cultura. O sea, creo que al futbolista hay que juzgarlo como un deportista que se dedica a un deporte en particular.

No consideras que deberían tener ciertos códigos más fuertes, por lo menos en las ruedas de prensa con controles de vestimenta por lo menos. ¿No crees que el fútbol mexicano está limitado o atrasado respecto al europeo?

Pues lo veo difícil a menos que vayan uniformados para un partido. Pero sí, son multimillonarios que compran prendas de marca y eso es difícil de controlar, a veces delinean el perfil del futbolista, sus vestimentas y sus actitudes.

Pero cuando digo que ha involucionado me refiero a las barras, veo eso muy negativo, violento, yo no encuentro en esos cánticos sudamericanos, ademanes, trapos, dorsos descubiertos; nada que tenga que ver con la idiosincrasia del mexicano. Ellos no copian lo mexicano, ni en España copian lo mexicano, pero aquí somos proclives a copiar lo de afuera, lo malo y le hacen así (mueve las manos como barrista argentino). Ademanes sudamericanos.

Nada tienen que ver con la identidad del León, Morelia, Guadalajara sobre todo. ¿Cómo es posible que el Guadalajara tenga una barra argentina? Tienen que tener una porra mexicana. Podemos prescindir, son focos de delincuencia, no todos, de agresividad, violencia, falta de valores.

Se puede notar incluso en el famoso grito de «puto», sabemos que es una palabra que está en nuestro léxico pero FIFA tomó a rajatabla la palabra mientras el mexicano se la está tomando a la ligera…

Sí, en cierta forma sí porque cuando la autoridad te pide algo con más razón dejas de hacerlo, y otras con más razón lo hacen, como una revancha.

42. ¿La gente actualmente sigue más a un futbolista que a un equipo?

Yo creo que sí. No conozco las mediciones exactas pero me atrevo a pensar que sí. Le vas más a un jugador que a un equipo. Pero creo que hay que ser partidarios de un equipo porque finalmente es un deporte en conjunto y un jugador por muy grande o importante que sea forma parte de un conglomerado, entonces creo que debemos ser partidarios de esa entidad y ese contingente de once que salen a la cancha.

¿Se ha perdido la identidad de un equipo?

Sí se ha perdido porque hay tanta publicidad en torno a los futbolistas, tanto virtuosismo y cualidades extraordinarias que tienen ciertos jugadores que hacen que se les siga más que al equipo al que pertenecen.

43. ¿Tienes un equipo que sigas dentro del fútbol europeo?

Sí, el Barcelona. Me gustan los colores desde que se parecen a los de mi equipo (risas). Y porque no me simpatiza el Real Madrid, siempre me ha gustado mucho el Barcelona. Su fútbol, uniforme, estadio, identidad y los equipazos que han armado en la última década.

44. ¿Qué opinas del conflicto independentista de Cataluña?

Pues creo que tienen sus razones para desvincularse de lo que tiene que ver con lo español. Por ejemplo como los toros, que los prohibieron en Cataluña. No conozco tan a fondo la problemática desde el punto de vista político y social pero pienso que sus razones han de tener, lo cual podría traer consigo una catastrófica decisión de que el Barcelona no participara en la liga española, algo que no podría imaginarme.

45. Luego de ir a España, ¿destacas alguna diferencia entre lo que es el resto de España y Cataluña?

No, no veo tan grande la diferencia en modo de vida, pero tengo muchos años que no voy a Barcelona, a lo mejor tiene que ser eso, no voy desde 1992. Me quedé con otra idea.

46. ¿Tienes algún jugador hoy día que aborrezcas? Pulido… Cristiano Ronaldo, por ejemplo

No, a veces no me simpatiza tanto por creído u orgulloso pero no llego a aborrecerlo.

47. ¿Camiseta del Atlante o traje de torero?

Camiseta del Atlante porque me la puedo poner en cambio sería sacrílego ponerme una casaquilla, es exclusiva de los toreros, mientras que la camiseta también se la pueden poner el aficionado.

48. ¿Un buen libro o una buena película?

Una buena película, soy muy cinéfilo. Voy muchísimo al cine. Creo que voy, veo 35 películas al año.

Algunas de tus favoritas…

«El resplandor», que la he visto varias veces. Por mencionar recientes, «Nace una estrella», «El Guasón», sombrío y perturbador con una actuación brillante de Joaquin Phoenix.

49. Ahora que están de moda las series, ¿una buena película o una buena serie?

Una buena película porque a las series no les doy mucho seguimiento. Acabo de ver una de Mohamed Ali en Netflix, extraordinario, con los contrincantes, muy recomendable. Pero generalmente en mis ratos libres, salvo que sea por obligación, por tarea, prefiero ver otras cosas que no sean deportivas.

52. ¿Saco y pantalón o traje completo?

Traje completo. Siempre me ha gustado la ropa formal de vestir. Me cuesta más trabajo vestirme ‘sport’ o informal, no hallo tan claramente qué ponerme que cuando me pongo un traje, porque me gustan mucho los cortes, los diseños y confecciones.

¿Gol de chilena o chicuelina?

Gol de chilena.

¿Qué tipo de pase taurino te gusta, que sea equivalente a una chilena?

El ‘derechazo’.

53. ¿Atlante o la selección mexicana?

Por mucho el Atlante.

54. ¿24 Horas o Sportscenter?

24 Horas.

55. Por último, la pregunta de Xavi: ¿Qué tipo de programa de televisión prefieres hacer si no tuvieses que ver con el mundo deportivo: un programa tipo Jeopardy o un programa de debate como moderador?

En el de Jeopardy porque es de preguntas de cultura general y a mí me encanta eso: tener una embarradita de cultura general.

Agradecemos a Heriberto Murrieta su tiempo para esta gran entrevista y esperamos en FutbolSapiens que gracias a estas preguntas hayan conocido un poco más de uno de los periodistas más destacados y con una gran trayectoria en México.

¡Hasta el siguiente Pregúntale a…!